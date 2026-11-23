Según pudo saber FM GENTE, al manipular una de las cajas que contenía cobre se produjo un cortocircuito. La descarga se dirigió hacia la tierra, lo que evitó que impactara directamente sobre el hombre, aunque las chispas provocaron que su ropa se prendiera fuego.
Personal de UTE y Bomberos lograron bajarlo de la estructura y posteriormente se encontraron con herramientas que habrían sido utilizadas para retirar el cobre.
El hombre fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica.
Foto y video: FM GENTE