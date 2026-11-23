Un hombre que intentaba robar cables de una columna de media tensión, ubicada en las calles José Nasazzi y Campeón del Siglo, en el barrio Las Cooperativas, quedó colgado de un pie a varios metros de altura y comenzó a pedir ayuda.



Según pudo saber FM GENTE, al manipular una de las cajas que contenía cobre se produjo un cortocircuito. La descarga se dirigió hacia la tierra, lo que evitó que impactara directamente sobre el hombre, aunque las chispas provocaron que su ropa se prendiera fuego.



Personal de UTE y Bomberos lograron bajarlo de la estructura y posteriormente se encontraron con herramientas que habrían sido utilizadas para retirar el cobre.



El hombre fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica.











Foto y video: FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE