Imputaron con prisión preventiva al coautor del homicidio en barrio Sausalito; la Policía busca a otro prófugo

La Justicia imputó a Sergio Daniel Godoy, de 46 años, como presunto coautor del homicidio de Eduardo Nicolás Álvarez Malvárez, cometido el pasado 11 de junio en el barrio Sausalito de Maldonado.



Durante la audiencia en el Juzgado Letrado de 11° Turno, se dictó su formalización con 180 días de prisión preventiva. Además del delito de homicidio, a Godoy se le atribuyen cargos por tráfico interno de armas y municiones.



Godoy, poseedor de antecedentes penales vinculados al micro y narcotráfico, se encontraba requerido desde finales de agosto. Finalmente, fue detenido el jueves 5 de noviembre en una operación que implicó un allanamiento en un complejo de viviendas en el barrio Conciliación de Montevideo, donde se ocultaba.



En el marco de las inspecciones llevadas a cabo en la capital, la Policía logró identificar y recuperar dos automóviles, los cuales - según los elementos reunidos por los investigadores - habrían sido utilizados por los autores del hecho para desplazarse hacia Maldonado la noche del crimen.



Además, en el lugar de su detención se incautó una pistola de 9 mm con la numeración suprimida, munición y dinero presuntamente falso. Tras su captura, el implicado fue trasladado a Maldonado el viernes 6, donde compareció ante la Justicia.



EL CASO



El homicidio ocurrió el pasado 11 de junio poco antes de las 20:00 horas, cuando la víctima se disponía a entrar a su casa. Varias llamadas al servicio de emergencias alertaron sobre una persona tendida en la vía pública y disparos en la intersección de las calles Proción y Santa Rita, en el barrio Sausalito de Maldonado.



Al arribar al lugar, efectivos de URPM de la Zona Operacional II hallaron el cuerpo de Eduardo Nicolás Álvarez Malvárez, de 39 años. Una unidad médica de emergencia constató su fallecimiento en el lugar producto de varios impactos de arma de fuego.



La víctima poseía cinco antecedentes penales y residía en la zona desde hacía aproximadamente cinco o seis meses, según detalló en aquel momento el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza.



En tanto, el segundo implicado en el asesinato continúa prófugo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE