Dos niños fueron golpeados y lesionados por un familiar; el agresor fue condenado pero no irá a prisión

Una denuncia por violencia doméstica presentada en enero de 2025 ante la seccional 3ra. de Pan de Azúcar derivó recientemente en la condena del agresor, tras 19 meses de ocurrido el hecho se expidió la justicia con ese resultado.



En esa oportunidad, una mujer denunció que su hija menor de edad sufrió lesiones leves provocadas por un familiar de 35 años al que había ido a visitar.



La denunciante agregó que, tiempo atrás, el hermano de la niña había regresado de la misma casa con marcas similares. Los indicios sugerían que el hombre ejercía violencia física de manera reiterada contra los menores.



La Fiscalía Especializada de 2° Turno de San Carlos asumió el caso y dictó medidas de protección para las víctimas, entre ellas, la prohibición de acercamiento del agresor a ambos menores. Tras realizar varias diligencias judiciales y pericias psicológicas, el implicado compareció ante la Justicia este jueves 5.



El imputado fue condenado como autor de un delito continuado de violencia doméstica agravada y un delito de lesiones personales agravadas, a la pena de 18 meses de libertad a prueba.



Durante este período, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante los primeros cuatro meses y prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del domicilio de las víctimas por el lapso de seis meses.

Firma editorial: Redacción FM GENTE