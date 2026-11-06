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Primera generación de crupiers de Cipriani recibió sus diplomas en Locanda

Este viernes se realizó la ceremonia de entrega de diplomas a la primera generación de estudiantes de la escuela de crupiers de Cipriani, en Locanda. Fueron 116 los alumnos que completaron la capacitación, que comenzó con 130 participantes.

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Marcelo Silva, gerente general de casino en Cipriani Punta del Este, destacó el esfuerzo y la constancia de los estudiantes durante los cuatro meses de formación, en los que debieron asistir diariamente.

"Hoy tienen una profesión. Tienen una herramienta más en la vida para poder trabajar de esta hermosa profesión en cualquier parte del mundo", señaló.

Silva explicó que aproximadamente la mitad de los egresados se incorporará como crupier al casino durante la próxima temporada de verano. Los demás se distribuirán en distintas áreas, como caja, bóveda, finanzas y marketing. Algunos también trabajarán en los paradores Lido y Casablanca Beach Club.

El gerente general indicó que el grupo empresarial cuenta actualmente con entre 360 y 370 trabajadores y que, con las nuevas incorporaciones, llegará a cerca de 500 personas para esta temporada.

FM GENTE estuvo presente en la ceremonia y conversó con egresados, quienes compartieron sus experiencias durante la capacitación y sus expectativas ante el comienzo de esta nueva etapa laboral.
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