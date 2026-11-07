Cerca de 400 trabajadores realizan tareas de acondicionamiento en Maldonado de cara a la temporada de verano

La Intendencia de Maldonado intensifica los trabajos de preparación para la próxima temporada estival, con cerca de 400 personas dedicadas al mantenimiento de espacios públicos, accesos a las playas y otras zonas del departamento.



En paralelo, la comuna prepara el operativo de seguridad en las playas, que contará con 342 guardavidas distribuidos en 92 puestos de vigilancia. Entre las novedades se encuentra la incorporación de un nuevo puesto en Bella Vista.



El servicio comenzará el 13 de noviembre, con cobertura inicial durante los fines de semana, entre las 11:00 y las 18:00 horas. Desde el 1.º de diciembre hasta el 31 de marzo de 2027, la vigilancia se realizará diariamente.



Para reforzar las tareas de prevención y rescate, se incorporarán dos motos de agua y se renovarán las unidades utilizadas por los coordinadores. También se dispondrá de cuatriciclos para los desplazamientos por la costa.



La Brigada de Guardavidas tendrá sus bases operativas en Punta del Este y Piriápolis, mientras continúa la colocación de casetas en distintos puntos del litoral.



Las playas accesibles de Punta del Este, Piriápolis y Solís Grande comenzarán a funcionar el 2 de enero, con equipos multidisciplinarios destinados a facilitar el disfrute de estos espacios.



Como parte de las acciones preventivas, los guardavidas también realizan instancias de capacitación en reanimación cardiopulmonar y prevención de accidentes acuáticos, dirigidas a efectivos policiales, personal de Prefectura y Bomberos.



Fotos: Intendencia de Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE