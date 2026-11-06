Imputaron a un adolescente de 14 años que atropelló en moto a un peatón

El hecho se remonta al 22 de mayo de 2025, cuando un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 alertó sobre un grave siniestro de tránsito en la Avenida Ceberio de la ciudad de San Carlos.



Al llegar al lugar, el personal de la Seccional Segunda constató que un hombre de 57 años había sido embestido por una moto mientras cruzaba correctamente por una cebra peatonal.



El birrodado era conducido por un adolescente de 14 años que, debido a su edad, carecía de habilitación legal para conducir. Como consecuencia del impacto, el peatón sufrió una fractura expuesta en un miembro inferior, debiendo ser trasladado de urgencia e intervenido quirúrgicamente. Por su parte, el menor de edad resultó ileso.



Tras varias diligencias a cargo de la Fiscalía letrada de 2° Turno, el menor compareció ante la Justicia este jueves 5 de noviembre. En el Juzgado Letrado de 11° Turno se dispuso su formalización por la presunta comisión de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de lesiones graves culposas en calidad de autor.



Como medida cautelar deberá fijar domicilio y presentarse una vez a la semana en una seccional policial por el plazo de 120 días.

Firma editorial: Redacción FM GENTE