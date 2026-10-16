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paella, Piriápolis, colectivo de Florida
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12:12

Inauguraron monumento a la paella en Piriápolis realizado por un colectivo de Florida

Mirá las fotos de la obra inaugurada este jueves que emula a una paellera.

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Inauguraron oficialmente este jueves el monumento a la paella que rinde homenaje a Piriápolis en su carácter de Capital Nacional de la Paella.

La obra, que emula una gigantesca paellera, está confeccionada en la técnica de mosaiquismo. La creación estuvo a cargo de Reciclarte, un reconocido colectivo artístico originario del departamento de Florida que cuenta con más de 18 años de trayectoria realizando intervenciones comunitarias, murales y esculturas en espacios públicos de todo el país.

Ubicada sobre Rambla de los Argentinos, frente al Argentino Hotel, promete convertirse en una parada obligatoria para fotografías de residentes y turistas.

La iniciativa fue impulsada por la organización Aprotur, que desarrolla diversas actividades de promoción turística en Piriápolis. A través de sus redes sociales expresaron que este monumento “no solo se construye con materiales, sino también con el cariño, la solidaridad y el esfuerzo de toda una comunidad”.


Fotos: Aprotur y CW33 Florida
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