Intendencia de Maldonado estudia la posibilidad de construir un nuevo estadio de fútbol con capacidad para 3.000 espectadores

El director de Deportes de la Intendencia de Maldonado, Fernando Álvez, señaló que se analiza la posibilidad de contar con un nuevo escenario deportivo y adelantó que también se trabaja en la organización de un torneo de verano en el departamento.



En diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE, Álvez explicó que un estadio con capacidad para 3.000 espectadores sería una alternativa adecuada para albergar encuentros de fútbol que no requieren la infraestructura del Domingo Burgueño Miguel.



El jerarca sostuvo que el estadio del Campus resulta demasiado grande para la mayoría de los partidos que se disputan durante el año, a excepción de encuentros que involucran a los equipos grandes del fútbol uruguayo o a la selección nacional. En tal sentido, aclaró, que la iniciativa debe provenir del sector privado, donde ya hay algunos proyectos que pueden concretar un estadio de estas características en la zona.



También mencionó las dificultades que genera la superposición de partidos y señaló que, en determinadas ocasiones, el escenario no puede atender toda la actividad prevista.



Como ejemplo, se refirió a los compromisos de Libertad y San Carlos por la Copa AUF Uruguay, que se disputarían en el Domingo Burgueño Miguel y en el estadio de Atenas, respectivamente. Aclaró que la definición de los escenarios corresponde a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).







Por otra parte, Álvez adelantó que se trabaja en la posibilidad de organizar un torneo de verano en Maldonado, aunque no brindó detalles sobre los equipos participantes ni las fechas.



Durante la entrevista, el director también expresó su satisfacción por el regreso de la selección uruguaya al departamento después de varios años y destacó las gestiones realizadas por el intendente Miguel Abella.



Uruguay enfrentará a República Dominicana el próximo 17 de noviembre en el estadio Domingo Burgueño Miguel.



Alvez explicó que la fijación de los precios y la comercialización de las entradas corresponden a la AUF.

Aseguró que la Intendencia de Maldonado brindará el apoyo necesario para el desarrollo del encuentro.



Consideró que recibir partidos internacionales representa una oportunidad para posicionar al departamento como sede de futuros espectáculos deportivos de primer nivel.



Foto: Intendencia Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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