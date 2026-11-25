La actuación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quedó en el centro de la discusión política este martes 24 de noviembre, durante la interpelación impulsada por el diputado del Partido Nacional por Maldonado, Federico Casaretto.



El llamado a sala tuvo como eje la resolución ministerial que redujo de cinco a tres años la sanción de inhabilitación impuesta a la anestesista Inés Miralles condenada por homicidio culposo, tras un caso de mala praxis que derivó en el fallecimiento de Soledad Barrera en 2023.



La decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) fue posteriormente revocada por el Poder Ejecutivo, luego de un informe elaborado por la División Jurídica de la Presidencia de la República.



El episodio abrió una controversia sobre los criterios utilizados por la cartera sanitaria para revisar las sanciones a profesionales de la salud, las garantías que deben brindarse a los pacientes y la responsabilidad política de la ministra.



EL MOTIVO DE LA INTERPELACIÓN



El centro del cuestionamiento estuvo en la resolución adoptada por Lustemberg, mediante la cual se redujo en dos años el período de inhabilitación profesional de la anestesista, de 5 a 3 años. La medida significó una disminución del 40% de la sanción originalmente establecida.



El caso adquirió una dimensión política mayor cuando el propio Poder Ejecutivo revocó la resolución del Ministerio de Salud Pública, a partir de las consideraciones formuladas por los servicios jurídicos de Presidencia.



La interpelación encabezada por Casaretto puso sobre la mesa los fundamentos técnicos y jurídicos de aquella decisión, así como las responsabilidades de las autoridades que intervinieron en el procedimiento administrativo. No se llegó en la ocasión a la censura de la secretaria de Estado en virtud que Cabildo Abierto se negó a votar esa instancia pero si acompañó la moción de insatisfactorias las explicaciones de Lustemberg.



DUROS CUESTIONAMIENTOS A LUSTEMBERG



Tras las explicaciones brindadas por la ministra ante la Cámara de Representantes, se presentó una moción de cinco puntos que cuestionó severamente su actuación.



El documento, fechado el 24 de noviembre, comenzó expresando la solidaridad y empatía con la familia de Soledad Barrera, víctima fatal del caso de mala praxis.



Posteriormente, calificó de “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias” las explicaciones ofrecidas por Lustemberg durante el llamado a sala.



La moción rechazó expresamente la decisión de disminuir de cinco a tres años la sanción de inhabilitación impuesta a la anestesista condenada por homicidio culposo.



Al mismo tiempo, consideró acertada la posterior intervención del Poder Ejecutivo, que revocó la resolución ministerial, calificada de arbitraria en el documento parlamentario.



El quinto punto de la moción fue particularmente significativo por su contenido político.



El documento reivindicó las condiciones que deben reunir quienes son designados para ejercer el cargo de ministro de Estado, mencionando expresamente: La dignidad personal y profesional que demanda el cargo. El respaldo parlamentario consagrado en la Constitución. La confianza institucional indispensable para brindar garantías a la población.



Aunque el documento no solicitó expresamente la renuncia de Lustemberg, su contenido puso en discusión las condiciones políticas e institucionales necesarias para el ejercicio de sus responsabilidades al frente del Ministerio de Salud Pública.



La interpelación encabezada por Federico Casaretto, médico de profesión y diputado nacionalista por Maldonado, llevó al ámbito parlamentario una controversia que involucra aspectos sanitarios, jurídicos, administrativos y éticos.



El caso trasciende la situación particular de la profesional sancionada y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control del ejercicio de la medicina y los procedimientos utilizados por el MSP para revisar sanciones.



También coloca en discusión la necesidad de garantizar que las decisiones administrativas estén debidamente fundamentadas, particularmente cuando se trata de casos que involucraron la pérdida de una vida humana.



Más allá de las diferencias partidarias, la interpelación encabezada por Casaretto dejó instalado un debate sobre la responsabilidad de las autoridades sanitarias, la protección de los pacientes y la confianza que deben generar las instituciones encargadas de fiscalizar el ejercicio de los profesionales de la salud.



En el origen de toda esta controversia permanece la muerte de Soledad Barrera, ocurrida en 2023, y el reclamo de garantías frente a decisiones administrativas que involucran a profesionales condenados por hechos de mala praxis.

Firma editorial: Redacción FM GENTE