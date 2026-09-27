“Me rompieron la muñeca" y "un departamento que defiende a pichis": hombre cuestionó el accionar policial tras un altercado con un cuidacoches

“Me rompieron la muñeca” y “un departamento que defiende a pichis”. Con esas frases un hombre de 40 años resumió el fuerte descargo que realizó tras un incidente ocurrido en las últimas horas en la zona de avenida José Batlle y Ordóñez y Carlos Anaya, en Maldonado.



El hombre relató que todo comenzó con un altercado con un cuidacoches, que posteriormente se sumaron más.



Luego llegó la Policía y, de acuerdo con su versión, la situación terminó con una agresión por parte de los efectivos.



“Me lastimaron, me rompieron el morral, me rompieron la muñeca”, afirmó.



El denunciante sostuvo que terminó con lesiones en las muñecas y cuestionó duramente el procedimiento. “Me vienen a pegar a mí y a patearme”, afirmó al describir lo que, según su relato, ocurrió durante el procedimiento.



Después del episodio, contó que concurrió a una comisaría y pidió hablar con el comisario. Aseguró que allí planteó lo ocurrido y realizó las gestiones correspondientes.



El hombre también afirmó que se comunicó con el Ministerio del Interior para denunciar el episodio y que continuará adelante con las actuaciones que correspondan.



Además, señaló que existen cámaras de seguridad en la zona y que las imágenes podrían aportar elementos para determinar qué ocurrió.



Durante su descargo, cuestionó duramente el accionar policial y afirmó: “Yo soy ciudadano”.

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