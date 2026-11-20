El destino de los bienes del empresario azucarero argentino Carlos Pedro Tadeo Blaquier se divide entre un juzgado de Maldonado y una de las más prestigiosas casas de subastas del mundo, Sotheby’s de Nueva York.



Actualmente, el Juzgado Letrado de Familia de 3er Turno de Maldonado tramita su sucesión, mientras que en la prestigiosa casa de subastas Sotheby’s, en Nueva York, la colección privada que Blaquier reunió junto a su primera esposa, María Elena Arrieta, recaudó la suma de 412 millones de dólares, informó Diario Correo de Punta del Este.



La pieza más importante de esta colección de 12 obras de Blaquier - Arrieta fue la del artista Vincent van Gogh. Su cuadro Castaños en flor, realizado en 1890, fue rematado el pasado miércoles 18 por US$ 190.430.000. Con este resultado, Castaños en flor se convirtió en la cuarta obra más cara vendida en una subasta.



VINCULACIÓN CON PUNTA DEL ESTE



Blaquier mantuvo vínculo durante décadas con Punta del Este. De acuerdo con el mencionado medio, hace casi 20 años el empresario causó impacto en el balneario al amarrar en el puerto una flota simultánea de siete yates de lujo y su flota se convirtió en la más numerosa durante más de 10 años.



Los barcos no solo albergaban a la familia. A bordo se desarrollaron almuerzos para entre 15 y 45 personas, encuentros sociales y políticos que involucraron a figuras de ambas orillas del Río de la Plata.



El capitán de ultramar Enrique Marthi explicó en su momento la lógica de semejante despliegue: Blaquier tiene cinco hijos casados, todos universitarios, y quince nietos. Cada hijo tenía asignada una embarcación. Su esposa María Cristina Khallouf tenía otra. Y el restante era del propio Blaquier. Según Marthi, la instalación en yates les permitía además ahorrar en hoteles y casas durante la temporada.



Dueño del ingenio Ledesma, uno de los mayores complejos agroindustriales de Argentina, Blaquier murió en 2023 sin llegar a enfrentar un juicio oral en su país. El empresario se encontraba procesado por su presunta complicidad en los secuestros y desapariciones ocurridos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura militar, en el marco de los episodios conocidos como "La Noche del Apagón" de 1976.

Firma editorial: Redacción FM GENTE