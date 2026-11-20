Uruguay celebrará este viernes 20 de noviembre la primera edición de los Premios Martín Fierro, con una ceremonia que reunirá a reconocidos comunicadores, periodistas, conductores y figuras del espectáculo de ambas márgenes del Río de la Plata.



En el Radisson Victoria Plaza de Montevideo, donde se desarrollará la gala, avanzan los últimos preparativos técnicos y comenzaron a llegar invitados vinculados al espectáculo y los medios de comunicación.



Entre las figuras argentinas que ya se encuentran en el hotel están Luis Ventura, periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), institución responsable de los tradicionales premios Martín Fierro; la periodista de espectáculos Pilar Smith y Charlotte Caniggia, conocida figura mediática argentina.



El periodista Gustavo Descalzi, quien se encuentra en Montevideo realizando la cobertura del acontecimiento, compartió con FM GENTE imágenes de los preparativos y de algunas de las personalidades presentes en el hotel.



LOS PRINCIPALES NOMINADOS



La premiación contará con 27 categorías, cuyas ternas fueron presentadas el pasado 15 de octubre, y reconocerá producciones y profesionales de la televisión, la radio y el streaming uruguayo.



En televisión, Maxi de la Cruz, Gustaf y Eduardo Gianarelli competirán por el premio a mejor conducción masculina, mientras que Victoria Rodríguez, Noelia Etcheverry y Jimena Sabarís están nominadas a mejor conducción femenina.



En la categoría mejor noticiero competirán Telenoche, de Canal 4; Subrayado, de Canal 10; y Telemundo, de Canal 12. Por su parte, Ahora Caigo, La Voz y Fuego Sagrado disputarán el reconocimiento a mejor producción integral.



La radio también tendrá un lugar destacado en la ceremonia. Joel Rosenberg, Orlando Petinati y Emiliano Cotelo integran la terna de mejor conducción radial, mientras que No Toquen Nada, Malos Pensamientos y En Perspectiva competirán por el premio a mejor programa de interés general.



En el rubro informativo radial están nominados Informativo Sarandí, Informativo Carve y En Perspectiva. En deportes, la terna está integrada por 100% Deporte, La Oral Deportiva y La Mañana del Fútbol.



El streaming también contará con reconocimientos, entre ellos el de mejor conducción, categoría en la que competirán Sebastián Oreiro, Ignacio “Nacho” Álvarez y Richard Galeano.



CÓMO SERÁ LA CEREMONIA



La conducción estará a cargo de Eliana Dide, Luis Alberto Carballo y Maxi de la Cruz. La transmisión televisiva comenzará a las 21:00 por los canales 4, 5, 10 y 12, mientras que la entrega de premios está prevista para las 22:00.



La llegada de los Martín Fierro a Uruguay marca una nueva etapa para los tradicionales galardones argentinos, que por primera vez tendrán una edición dedicada a reconocer el trabajo de los profesionales y las producciones de los medios de comunicación uruguayos.













Fotografías: Gustavo Descalzi, cedidas a FM GENTE.

Firma editorial: Redacción FM GENTE