Inumet emitió advertencias naranja y amarilla por tormentas en varias zonas del país: ¿qué pasará en Maldonado?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes dos advertencias meteorológicas, una de nivel naranja y otra amarilla, por tormentas fuertes y puntualmente severas en distintas zonas del país.



La advertencia naranja comprende las ciudades de de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó. En el caso de Salto, alcanza a todo el departamento.



Por otra parte, la advertencia amarilla abarca Colonia, Durazno, Flores, Paysandú, Río Negro, Soriano, Tacuarembó y Artigas. En Río Negro comprende a todo el departamento.



En las zonas bajo advertencia naranja se esperan tormentas fuertes y puntualmente severas, que pueden estar acompañadas de lluvias copiosas en períodos cortos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.



En las zonas bajo advertencia amarilla también pueden registrarse tormentas puntualmente fuertes, precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo y fuertes rachas de viento.



¿QUÉ PASARÁ EN MALDONADO?



Maldonado no está incluido en las zonas alcanzadas por las advertencias emitidas este martes.



Sin embargo, el pronóstico de Inumet anuncia para este miércoles 4 de noviembre una jornada nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas tanto en la mañana como en la tarde y noche.



La temperatura prevista irá de los 12 a los 24 grados. Para el jueves se esperan algunas precipitaciones escasas durante la mañana y una mejora hacia la tarde, con temperaturas entre 11 y 24 grados.



Por su parte, no se descartan lluvias para el día viernes.

Firma editorial: Redacción FM GENTE