Maldonado fue sede de la Mesa Nacional de Enoturismo

Este martes se llevó a cabo la Mesa Nacional Anual de Enoturismo, un espacio de encuentro donde autoridades, bodegueros y operadores turísticos realizaron un repaso del año y debatieron sobre las necesidades, visiones y oportunidades de este sector.



El evento, que consolida el posicionamiento de Uruguay como destino enológico de primer nivel, incluyó una radiografía de la "Actualidad del Enoturismo Asociativo en Uruguay", liderada por la Asociación de Turismo Enológico del Uruguay (ATEU) bajo su marca "Caminos del Vino".



Durante la actividad se destacaron las realidades y fortalezas de los distintos circuitos regionales que estructuran la oferta del país: Camino de la Vid y los Olivos (Maldonado), Vinos del Sur (Canelones), Bodegas de Colonia (Colonia) y Bodegas de Montevideo (Montevideo).



La jornada también contó con la intervención del director nacional de Turismo, Cristian Pos, quien estuvo a cargo de la presentación de las líneas estratégicas del Plan de Acción 2027. Este plan trazará la hoja de ruta para potenciar y expandir la oferta del enoturismo uruguayo en los próximos años.



Por otra parte, Edgard Silveira, director de Turismo de Maldonado, señaló la importancia de transformarse en la sede de este encuentro nacional donde se rinden cuentas de lo actuado en cada territorio.



El jerarca subrayó el impacto que ha tenido el circuito local de El Camino de la Vid y los Olivos, un proyecto consolidado tras largos años de trabajo.



"Es un circuito de enoturismo y oleoturismo combinado con experiencias gastronómicas, que es lo que realza el interés de los visitantes", señaló.



El director enfatizó que el perfil del turista actual busca "vivir experiencias diferentes". Consideró que el público ya no se conforma únicamente con visitar una bodega, sino que desea "aprender acerca de vinos, aprender acerca de los productos locales, las diferentes épocas, la vendimia, las podas, y cada uno de los momentos que vive un bodeguero o la familia que está alrededor del vino en esa producción".





Foto: viñedo / página web Entorno Turístico

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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