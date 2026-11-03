José Rapetti fue homenajeado en la Junta Departamental y dejó un mensaje para Montevideo: “Los queremos, pero no nos impongan sus divisiones”

En el marco de un reconocimiento de la Junta Departamental a su trayectoria política, el histórico dirigente José Luis Rapetti destacó la madurez política alcanzada por Maldonado, valoró los acuerdos entre partidos y defendió la necesidad de priorizar los intereses del departamento por encima de las diferencias partidarias.



En diálogo con FM GENTE, se mostró sorprendido y agradecido por el reconocimiento a su trayectoria política, impulsado por la edila expositora Miriam Dinardi.



El dirigente recordó sus comienzos en San Carlos y destacó la importancia de abrir espacios a las nuevas generaciones, una enseñanza que, según explicó, fue adquiriendo a lo largo de su actividad política.



También se refirió al respeto entre dirigentes de diferentes partidos y sostuvo que la convivencia democrática debe construirse sobre la tolerancia y el intercambio de ideas.



“Yo no he pretendido nunca invadir el fuero ideológico de nadie. Simplemente yo tengo mis ideas, los demás tienen las suyas y las exponemos en un plano de respeto recíproco”, expresó.



Consultado sobre la realidad política actual de Maldonado, aseguró que observa un departamento mucho más maduro de lo que esperaba y repasó su evolución histórica, desde el crecimiento del turismo hasta la transformación económica y territorial que experimentó a partir de mediados del siglo pasado.



En ese sentido, destacó como ejemplo de madurez política la reciente aprobación por unanimidad de la modificación presupuestal en la Junta Departamental, con los votos de los 31 ediles.



“¿Cuándo se consiguió eso? No fue fácil”, señaló, y consideró que este tipo de acuerdos refleja una mayor conciencia sobre la necesidad de impulsar políticas que beneficien al conjunto del departamento.



También valoró el trabajo de las comisiones interpartidarias convocadas para abordar temas como ordenamiento territorial, políticas sociales, movilidad urbana y ambiente, que lograron alcanzar informes comunes pese a las diferencias entre las fuerzas políticas.



“Para llegar a un informe en común, tres partidos políticos distintos, es necesario acordar, es necesario tomar conciencia de que aquello es lo que le sirve a Maldonado”, afirmó.



Hizo un llamado a todos los partidos políticos a reconocer el papel que ocupa Maldonado en el país y trabajar sobre los asuntos que los unen.



“Todos los partidos políticos tenemos que tener la responsabilidad de saber cuál es el rol protagónico que le corresponde al departamento de Maldonado”, sostuvo.



Y cerró con una definición sobre la autonomía de las decisiones políticas departamentales: “A los de Montevideo los queremos, pero no nos impongan sus divisiones, no nos impongan sus criterios. Maldonado es Maldonado”.





(Fotos: FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE