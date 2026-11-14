Dos jóvenes condenados a dos años de prisión por vender marihuana en una casa de la avenida Ferreira Aldunate

La investigación del caso estuvo a cargo de efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II, quienes trabajaron durante varias semanas bajo las directivas de la Fiscalía Letrada de 5° Turno, informó Jefatura de Policía a FM GENTE.



Las tareas de inteligencia permitieron confirmar que en una casa ubicada sobre la avenida Ferreira Aldunate, en la zona norte de la capital departamental, se comercializaba droga.



Con las pruebas reunidas, la Fiscalía tramitó la orden de allanamiento correspondiente, la cual se ejecutó el pasado 12 de noviembre. Durante la inspección de la finca, la Policía incautó un frasco y dos bolsas con cierre hermético que contenían marihuana, aunque no se informó el peso de la sustancia incautada. Además, se decomisaron dos balanzas de precisión, un teléfono celular y una pistola de aire comprimido.



En el lugar fueron detenidos los dos ocupantes del inmueble, identificados por las iniciales C.N.M.P., de 20 años, y T.T.P., de 18, sin antecedentes penales.



Tras comparecer ante la Justicia este viernes 13, se dispuso la condena de ambos como autores penalmente responsables de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, imponiéndoles una pena de dos años de penitenciaría.

Firma editorial: Redacción FM GENTE