Topolansky en Maldonado pidió escuchar más a los jóvenes para acercarlos a la política y destacó la estabilidad de Uruguay "en un mundo complejo"

El Comité de Base Gelós Bonilla celebró este viernes sus 15 años con una actividad que reunió a referentes del Frente Amplio en Maldonado. La conmemoración contó con la presencia de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el senador Óscar Andrade, el exministro de Trabajo Ernesto Murro y el exintendente de Maldonado Óscar de los Santos.



En diálogo con FM GENTE, los dirigentes abordaron distintos temas, tanto vinculados a la historia del comité y la militancia como a la actualidad política y social del país.



Topolansky recordó que estuvo presente cuando se inauguró el comité y explicó por qué consideraba importante acompañar la celebración. "La presencia de un comité es una cosa importante, por lo menos para la cultura frenteamplista, porque para nosotros existen todo el tiempo, más allá del tiempo electoral", señaló.



Consultada sobre si se mantiene la costumbre de concurrir presencialmente a estos espacios, sostuvo que la virtualidad ganó terreno durante la pandemia, pero que no sustituye el contacto personal.



"Yo le tengo una fe enorme al poder mirar a una persona, darle un abrazo, percibir si le está pasando algo. Los comités son enclaves barriales, entonces uno tiene la tónica de los barrios con eso. Escuchar cosas que de otra manera no te enterás", expresó.



También se refirió al vínculo con las nuevas generaciones y reconoció que, a sus 82 años, debe aprender a comprender una realidad muy diferente a la que conoció durante su juventud.



"Es una juventud que está muy transversalizada por la tecnología. Son el futuro, son el presente y son los que tienen que agarrar las riendas de un país", afirmó.



Ante la consulta sobre el supuesto desinterés de los jóvenes por la política, respondió: "No es verdad. Es porque los viejos a veces no damos bola. Tenemos que mirarnos a nosotros primero".



Como ejemplo, contó que recibió en su casa a unos 30 jóvenes con quienes mantuvo una conversación sobre distintos asuntos. "Hay que empezar por la amistad. Y ahí vas descubriendo cuáles son las claves del hoy. Yo no puedo decir cuáles son las claves del hoy si no converso con los protagonistas del hoy", sostuvo. En ese sentido, mencionó la salud mental y el suicidio como algunos de los temas que surgen en esos intercambios.



Sobre la situación del país, consideró que Uruguay mantiene estabilidad en un escenario internacional complejo y planteó la necesidad de impulsar el crecimiento económico.



"El crecimiento también da trabajo, y el trabajo es la única política social de fondo por la que debemos pelear a muerte. Lo demás son paliativos que ponemos para no dejar a la gente tirada", manifestó.



Por su parte, el senador Óscar Andrade repasó la trayectoria de Gelós Bonilla y su papel en el movimiento sindical y político. Recordó que fue secretario general del SUNCA en Maldonado y edil por la lista 1001 del Frente Amplio.



"Era un dirigente muy importante. Y tuvo el heroísmo de que, en un momento de barbarie, de crueldad infinita, de terrorismo de Estado, de secuestro y de tortura, plantarle cara a la dictadura", expresó.



Andrade también recordó que Gelós Bonilla integra la lista de detenidos desaparecidos vinculados a la industria de la construcción y señaló que la búsqueda de sus restos continúa siendo una causa pendiente.



"Los compañeros desaparecidos son una bandera en sí misma. Y una causa, porque es cierto que es una causa pendiente. Hay familias que siguen buscando los restos de los desaparecidos", afirmó.



En ese marco, sostuvo que todavía falta información para avanzar en las investigaciones y consideró que es necesario conocer las responsabilidades que existieron durante la dictadura más allá del ámbito militar.



"La dictadura se instaló con cómplices. Hubo dirigentes políticos, organizaciones económicas y representantes civiles que participaron de ese entramado. Es bueno no olvidar", señaló.



En otro tramo de la entrevista, Andrade cuestionó la decisión de la oposición de interpelar a la ministra de Salud Pública luego de que se revisara una sanción y se resolviera mantenerla en los términos originales.



"Había un reclamo de la oposición de que no se redujera la sanción. Y la ministra lo que hace, a partir de datos nuevos, es acceder a mantener la sanción en los mismos términos del inicial. Y ahí la interpelás. Yo entendería la interpelación al revés", sostuvo.



También criticó el uso de ese mecanismo parlamentario en medio de otros asuntos de actualidad y consideró que algunas discusiones políticas están demasiado enfocadas en la competencia electoral.



"Cuando faltan tres años para que vayamos a las urnas y el vecino o la vecina te mira que estás pensando en la elección ya, me parece que le estamos errando en el mensaje", afirmó.



En tanto, el exministro de Trabajo Ernesto Murro se refirió a los cuestionamientos sobre el financiamiento del Banco de Previsión Social (BPS) y defendió el funcionamiento del sistema de protección social uruguayo.



"Creo que el Uruguay debe estar muy orgulloso del sistema de protección social que tiene. Un sistema que siempre se puede corregir, siempre se puede mejorar", expresó.



Como parte de su argumentación, recordó que el BPS paga mensualmente unas 500.000 jubilaciones, 250.000 pensiones y 450.000 asignaciones familiares, además de seguros de desempleo y prestaciones por enfermedad.



Consultado sobre la propuesta del gobierno para permitir el acceso a la jubilación a los 60 años en determinadas situaciones, consideró que representa un avance, aunque advirtió sobre sus limitaciones.



"No creo que exista mucha gente pobre, vulnerable, que ha tenido una vida precaria, que llegue a juntar los 30 años de trabajo a los 60 de edad. Es un avance, pero tiene esas limitaciones", señaló.



Además, planteó la necesidad de analizar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social y mencionó como ejemplo experiencias de otros países.



"Hay que pensar también nuevas alternativas de financiamiento. Acá no tenemos petróleo, pero tenemos gente que está ganando mucha plata", afirmó.



Murro también aclaró que los cambios previstos en las asignaciones familiares no alcanzarán a todos los beneficiarios actuales, sino que estarán dirigidos a niños nacidos a partir del 1.º de enero de 2025 que se encuentren en situación de pobreza.



Por su parte, el exintendente Óscar de los Santos recordó la figura de Gelós Bonilla a partir de los testimonios que recibió de antiguos militantes cuando llegó a Maldonado.



"Era un militante sindical que vivía por organizar el sindicato de la construcción, que muchas veces su comida consistía en un pedazo de pan untado con grasa y que recorría las horas en ómnibus o a pie para hacer asambleas y organizar el sindicato", relató.



Consultado sobre el ingreso de 50 trabajadores a la Intendencia de Maldonado durante la administración de Miguel Abella, De los Santos sostuvo que, aunque existe un marco legal que ampara esas incorporaciones, hay cuestionamientos sobre las funciones que cumplen.



"Lo que está en discusión es que no ingresan los funcionarios a una función, ingresan a prestar servicios políticos, de alguna forma", afirmó.



También manifestó preocupación por el crecimiento del gasto en salarios y funcionamiento de la administración departamental.



"El rubro cero, que es el pago de salarios y aportes, sigue creciendo de forma sostenida desde 2015. Ese gasto y el de funcionamiento son los que más se expresan en desmedro de la inversión", señaló.



En esa línea, consideró necesario avanzar hacia una Intendencia con menos burocracia y una gestión más eficiente. Incluso planteó incorporar herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para mejorar el funcionamiento de la administración.



Por último, se refirió a la decisión de la bancada del Frente Amplio de acompañar la modificación presupuestal de la Intendencia, aunque expresó reparos sobre su aplicación.



"Mi temor es que, más allá de la buena voluntad y la gestión de los compañeros que trabajaron seriamente, sea solamente una pantalla y que los gastos, como vienen realizándose hoy, continúen y se profundicen", concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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