Se reanudaron los vuelos en Estados Unidos tras una paralización que provocó miles de demoras y cancelaciones

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este viernes 13 de noviembre, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara la suspensión nacional de despegues que había paralizado las operaciones durante unas cuatro horas.



La medida se tomó a raíz de una falla técnica en los sistemas de comunicación utilizados por el control del tráfico aéreo.



La reanudación se realiza de forma gradual, con prioridad para los vuelos con mayor cantidad de pasajeros y de acuerdo con la disponibilidad de las tripulaciones, según informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.



La interrupción provocó más de 10.000 vuelos retrasados y al menos 4.700 cancelaciones en distintos puntos del país. Se prevé que las dificultades en los itinerarios continúen durante el fin de semana.



Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI descartaron que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque o un acto terrorista. Los primeros informes apuntan a un problema técnico en las telecomunicaciones, posiblemente vinculado a una actualización de software.



Foto: (REUTERS/Mike Blake)

Firma editorial: Redacción FM GENTE