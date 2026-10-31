Peñarol rescató un empate ante Wanderers en la hora y Angulo terminó expulsado tras el partido

El partido tuvo varias intervenciones del VAR. Durante el primer tiempo se anuló un penal a favor de Wanderers por una posición adelantada previa, mientras que Peñarol sufrió la anulación de un gol de Abel Hernández por fuera de juego.



En el complemento, Nicolás Fernández recibió inicialmente una tarjeta roja, pero el árbitro Leodán González modificó su decisión y lo amonestó tras revisar la jugada.



Cuando Wanderers se encaminaba a quedarse con la victoria, Angulo apareció en los minutos finales para establecer la igualdad y evitar la derrota del conjunto dirigido por Diego Aguirre.



Una vez finalizado el encuentro, Angulo fue expulsado tras protagonizar incidentes con Facundo Labandeira.



Con este resultado, Peñarol llegó a 65 puntos en la tabla Anual, mientras que Wanderers sumó una unidad en su lucha por la permanencia.



El empate también mantiene a

Deportivo Maldonado, que comenzó la fecha con 62 puntos, con posibilidades de alcanzar al conjunto aurinegro en la clasificación.



Foto : Liga AUF

Firma editorial: Redacción FM GENTE