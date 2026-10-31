Peñarol rescató un empate ante Wanderers en la hora y Angulo terminó expulsado tras el partido

En el complemento, Nicolás Fernández recibió inicialmente una tarjeta roja, pero el árbitro Leodán González modificó su decisión y lo amonestó tras revisar la jugada.
Cuando Wanderers se encaminaba a quedarse con la victoria, Angulo apareció en los minutos finales para establecer la igualdad y evitar la derrota del conjunto dirigido por Diego Aguirre.
Una vez finalizado el encuentro, Angulo fue expulsado tras protagonizar incidentes con Facundo Labandeira.
Con este resultado, Peñarol llegó a 65 puntos en la tabla Anual, mientras que Wanderers sumó una unidad en su lucha por la permanencia.
El empate también mantiene a
Deportivo Maldonado, que comenzó la fecha con 62 puntos, con posibilidades de alcanzar al conjunto aurinegro en la clasificación.
Foto : Liga AUF