León XIV se hospedará en la misma residencia que recibió a Juan Pablo II en Uruguay

El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Montevideo durante su visita a Uruguay. Se trata del mismo edificio donde permaneció Juan Pablo II en sus viajes al país en 1987 y 1988.



El inmueble fue construido en la década de 1930 y cuenta con ocho dormitorios, 15 baños, jardines, oficinas, espacios para recepciones y una capilla.



En 1987, el edificio fue acondicionado para recibir a Juan Pablo II. Posteriormente, en 2017, se realizaron nuevas reformas para modernizar sus instalaciones y mejorar la accesibilidad.



Durante su visita de 1988, Juan Pablo II salió a saludar a los fieles que se habían congregado frente a la residencia.



De esta manera, la Nunciatura Apostólica volverá a alojar a un pontífice después de 38 años.



Foto : Google Maps

Firma editorial: Redacción FM GENTE