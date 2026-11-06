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León XIV se hospedará en la misma residencia que recibió a Juan Pablo II en Uruguay

La residencia está ubicada en Bulevar Artigas 1330, entre Guaná y Chaná, y funciona como sede diplomática de la Santa Sede en Uruguay. Actualmente es habitada por el nuncio apostólico Gianfranco Gallone.

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El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Montevideo durante su visita a Uruguay. Se trata del mismo edificio donde permaneció Juan Pablo II en sus viajes al país en 1987 y 1988.

El inmueble fue construido en la década de 1930 y cuenta con ocho dormitorios, 15 baños, jardines, oficinas, espacios para recepciones y una capilla.

En 1987, el edificio fue acondicionado para recibir a Juan Pablo II. Posteriormente, en 2017, se realizaron nuevas reformas para modernizar sus instalaciones y mejorar la accesibilidad.

Durante su visita de 1988, Juan Pablo II salió a saludar a los fieles que se habían congregado frente a la residencia.

De esta manera, la Nunciatura Apostólica volverá a alojar a un pontífice después de 38 años.

Foto : Google Maps
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