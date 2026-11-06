Papa León XIV ya está en Uruguay: Lo recibió el Presidente Orsi; tres días de actividades, misas y encuentros con autoridades

El pontífice llegó al Uruguay sobre las 16: 20hs, en el avión de ITA Airways que se posó sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco.



Después el aparato se arrimó lentamente hasta la explanada. Allí fue recibido por el presidente de la República Yamandú Orsi acompañado, por el canciller uruguayo, por el Intendente de Canelones y el Cardenal Daniel Strula. También saludó al Obispo de Maldonado, Milton Trocoli.



Posteriormente, participará de una bienvenida oficial en la Plaza Independencia, mantendrá encuentros con autoridades y se reunirá en privado con el presidente Yamandú Orsi.



A las 19:00 horas recibirá las llaves de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y luego encabezará la celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana.



Este sábado 7 viajará a Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres para mas de 60 mil personas. Las actividades de la mañana se desarrollarán entre las 8:25 y las 12:45 horas, incluyendo el traslado y regreso a Montevideo.



Por la tarde, visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, y participará de un encuentro en la Universidad Católica. La jornada finalizará con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, dentro de la programación prevista entre las 17:00 y las 19:00 horas.



El domingo 8 se trasladará a Florida, donde a las 10:30 horas presidirá una misa frente a la Catedral de la Virgen de los Treinta y Tres.



La visita concluirá esa tarde en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se realizará la despedida oficial. La partida hacia Buenos Aires está prevista para las 15:30 horas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE