GENTE O NLINE
AIRE
Futbol, Maldonado, Mayor
Deportes

Libertad goleó a Defensor en una sexta fecha de la Liga Mayor de Maldonado que tuvo tres empates

La sexta fecha del campeonato de Primera División de la Liga Mayor de Maldonado se disputó este domingo 1.º de noviembre, con seis encuentros que dejaron tres victorias y tres empates. Libertad protagonizó la mayor goleada de la jornada al imponerse 6 a 1 frente a Defensor.

Compartir:
El conjunto de San Carlos consiguió una contundente victoria como visitante en el Parque Antonio Grossi Dutra y fue el equipo que más goles convirtió en la fecha.

San Carlos derrotó 1 a 0 a Colón en su estadio, mientras que Ituzaingó superó por el mismo resultado a Artigas Juniors en el Parque San Rafael.

En los restantes encuentros, Punta del Este y Peñarol de San Carlos igualaron 1 a 1 en el Complejo Beverly Hills, mientras que Atlético Fernandino y Charrúas empataron por idéntico marcador.

Barrio Perlita y Alianza Cinco protagonizaron un empate 2 a 2 en el Parque José Guadalupe.

La jornada dejó un total de 17 goles en los seis partidos disputados, con Libertad como principal protagonista por la diferencia conseguida ante Defensor.

FOTO: LIBERTAD INSTAGRAM
Firma editorial:
Compartir:
Más noticias
Multimedia