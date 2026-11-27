Liverpool derrotó a Racing por penales tras igualar 2 a 2 en los 120 minutos de juego, en la semifinal del Campeonato Uruguayo disputada este viernes en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado ante una muy buena concurrencia de público.



En un primer tiempo con escasas situaciones de peligro y sin grandes intervenciones de los arqueros, Racing abrió el marcador a los 22 minutos gracias a una inspiración individual de Esteban Da Silva.



Liverpool careció de profundidad ofensiva y no encontró los caminos para vulnerar la defensa del conjunto de Sayago, que logró conservar la ventaja hasta el descanso.



El trámite cambió en el complemento. El negriazul ganó presencia en ataque y alcanzó la igualdad a los 61 minutos, tras un pase de Garayalde que dejó a Rubén Bentancourt solo en el área chica para empujar el balón al fondo de la red.



A partir del empate, el encuentro ganó en intensidad y se volvió de ida y vuelta, con situaciones de peligro en ambos arcos que tuvieron a los guardametas como protagonistas.



Cuando todo parecía indicar que la semifinal se encaminaba hacia el alargue, Thiago Fernández volvió a poner en ventaja a Racing a los 90 minutos.



El árbitro adicionó ocho minutos y, cuando el conjunto de Sayago acariciaba la clasificación, Santiago Laquidáin convirtió el 2 a 2 a los 97 minutos, en la última jugada del tiempo reglamentario, y obligó a disputar el tiempo suplementario.



Los primeros 15 minutos del alargue transcurrieron sin situaciones de peligro. En el inicio de la segunda mitad, Racing sufrió la expulsión de Thiago Fernández, quien había recibido la primera tarjeta amarilla por quitarse la camiseta durante el festejo de su gol y vio la segunda por propinarle un codazo a un futbolista de Liverpool.



Pese a la superioridad numérica del negriazul, el marcador no volvió a modificarse y la clasificación se resolvió desde el punto penal.



Martín Bernatene se convirtió en la gran figura de la definición al detener dos ejecuciones, una actuación determinante para sellar el pasaje de Liverpool a las finales del Campeonato Uruguayo.



El negriazul enfrentará a Peñarol en la definición por el título. El partido de ida se disputará el jueves 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Parque Alfredo Víctor Viera, mientras que la revancha tendrá lugar el domingo 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE