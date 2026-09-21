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nueva edición de la Copa Campus de natación
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08:00

Llega una nueva edición de la Copa Campus de natación

El tradicional torneo se realizará este sábado 26 de setiembre de 08:15 a 19:30 horas en la piscina olímpica “Profesor Wilfredo Raymondo” del Campus de Maldonado, en modalidades de velocidad y fondo.

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Por la mañana, la competencia comenzará a las 10:00 horas, luego de una instancia de ingreso a la pileta y ablande por parte de los atletas.

El cronograma contará con nueve pruebas: 100 mariposa damas, 100 mariposa varones, 100 espalda damas, 100 espalda varones, 100 pecho damas, 100 pecho varones, 100 libre damas, 100 libre varones y 4 x 100 libre mixto.

Y luego del mediodía, se desarrollarán dos pruebas más: 1500 libre damas y 1500 libre varones. El inicio de estas será a las 17:00 horas.

Los nadadores son de la categoría Master entre 18 y 84 años. No tendrán restricciones, así que pueden participar en todas las pruebas, incluyendo las de relevos.

Organiza la Federación Uruguaya de Natación junto a la Intendencia de Maldonado, mediante el Departamento de Deporte.

Más información, reglamento, método de premiación e inscripción (hasta el lunes 21 de setiembre a las 23 horas) en la página web de la intendencia.
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