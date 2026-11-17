Ya está todo listo para que el estadio Domingo Burgueño Miguel reciba el encuentro entre Uruguay y República Dominicana este martes a las 20:30 horas.



Pedro Barrios, director de Infraestructura Deportiva de la Intendencia de Maldonado, destacó el orgullo que significa para el departamento haber sido seleccionados para esta cita: “Las exigencias siempre son distintas; una cosa es el torneo local o el fútbol amateur, y otra el fútbol profesional, más aún cuando viene la selección principal. Creo que estamos a la altura de las circunstancias, por algo la AUF eligió el Campus”, afirmó a FM GENTE el jerarca.



A pocas horas que comience el partido amistoso el movimiento en los alrededores y dentro del estadio es incesante. Barrios explicó que el esfuerzo va mucho más allá de lo visual o del estado del césped: “Por suerte ya estamos en los últimos preparativos. Generalmente lo que se ve es solo lo que pasa dentro de la cancha, pero por fuera hay una movida impresionante de gente trabajando en todos los sectores”.



El director recordó que, antes de confirmarse la sede, el estadio debió superar una exhaustiva inspección previa que evaluó no solo el campo de juego, sino también la infraestructura de vestuarios, los accesos y las cabinas de transmisión de prensa. “Para recibir este tipo de partidos todo el estadio tiene que estar en perfectas condiciones o en las mejores posibles dentro de nuestros medios”.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.