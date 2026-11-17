GROPP es una plataforma uruguaya de "inteligencia operativa" que combina inteligencia artificial (IA), cámaras y sensores para planificar, ejecutar y fiscalizar los servicios de limpieza en tiempo real.



El origen de esta herramienta está directamente ligado a Maldonado. En 2023, la empresa privada Ecotecno ganó la licitación para encargarse de la recolección de residuos y limpieza en Maldonado, un pliego que establecía exigencias técnicas de vanguardia.



Para cumplir con esos estándares, Ecotecno contrató el desarrollo de un sistema integral, dando nacimiento a GROPP con la inteligencia artificial en el centro de su arquitectura.



La plataforma abarca la operación de servicios urbanos de punta a punta: desde la planificación de rutas mediante IA y la ejecución en calle con una aplicación móvil para los choferes, hasta el control de flota en vivo. Su alcance incluye no solo la recolección de contenedores, sino también el lavado y mantenimiento de los mismos, el barrido, el riego y el cuidado de espacios verdes.



Según explicó a la Página Central de la Revista de FM GENTE Gimena Chavasco, integrante del equipo de GROPP, el sistema cumple una doble función clave en el departamento. Por un lado, permite a Ecotecno gestionar toda su operativa diaria; por otro, brinda a la Intendencia de Maldonado una central de monitoreo equipada con pantallas donde se fiscaliza en vivo el cumplimiento del servicio.



“Sirve no solo para la empresa que hace la gestión en sí misma, sino también para la Intendencia para fiscalizar que esté todo ocurriendo y, en este caso, también penalizar en caso de incumplimiento o de demora en los servicios. Tiene una función para ambas partes”, señaló Chavasco.



Uno de los avances más destacados de la implementación en Maldonado es el uso de visión artificial para evitar la acumulación de basura alrededor de los contenedores. Cuando un camión realiza la recolección, una cámara instalada en el vehículo filma el entorno inmediato.



“Detecta si hay residuos diseminados y genera un reclamo georreferenciado en la plataforma automáticamente mediante inteligencia artificial. Lo que permite es que Ecotecno pueda enviar otro vehículo a hacer esa recolección para que no tenga que llegar el vecino al contenedor y ver todos esos residuos. Así se logra una gestión proactiva y no reactiva”, detalló.



Tras validar el impacto del software en el ordenamiento y la limpieza del departamento, la empresa tecnológica uruguaya apunta ahora al mercado exterior.



“Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado con el producto y Maldonado ha sido nuestro gran caso de éxito. Poder ver cómo mejora la gestión y cómo mejora la ciudad gracias al uso de la plataforma nos da confianza en los resultados”, afirmó Chavasco, quien adelantó que actualmente se encuentran en un proceso activo de expansión hacia Perú y Argentina.





Foto: central de monitoreo de recolección de residuos de la Intendencia de Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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