De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la edila del Frente Amplio Carla González expuso en la sesión de la Junta Departamental de Maldonado la urgente necesidad de respuestas habitacionales para las mujeres que sufren violencia doméstica



Durante su intervención, la curul reconoció los avances normativos del país, destacando leyes como la 19.580 (de violencia hacia las mujeres basada en género), la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley Integral para Personas Trans. Sin embargo, advirtió que el marco legal resulta insuficiente cuando “faltan condiciones básicas para vivir con tranquilidad”.



González presentó datos sobre el volumen de consultas que reciben las instituciones en Maldonado. Al respecto, señaló que la Dirección de Género de la Intendencia asiste a entre 10 y 15 mujeres por semana, quienes buscan ayuda no solo por violencia directa, sino también por discriminación, conflictos de vivienda, pensiones alimenticias y división de bienes.



En sintonía con esta realidad, las organizaciones sociales también registran una alta demanda; un ejemplo de ello es la Fundación Capullos, que atendió 152 casos desde abril del año pasado hasta la fecha. De ese total, más del 60 % requirió asesoría legal, mientras que el resto necesitó apoyo psicológico o ambos acompañamientos.



Asimismo, la edila advirtió que el 85 % de estas situaciones involucran a niños, niñas y adolescentes, concluyendo que “esto demuestra que la violencia contra las mujeres no es un problema individual, está hipotecando el presente y el futuro de nuestras infancias”.



Durante su exposición, González apuntó hacia la Dirección General de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, encabezada por Alejandro Lussich: “Lleva tres períodos consecutivos al frente de esta área sin dar respuestas a este problema”.



González sostuvo que el jerarca había reconocido semanas atrás la existencia de más de 300 mujeres víctimas de violencia esperando una solución habitacional, admitiendo además no contar con el presupuesto necesario para dar respuesta a esa demanda.



No obstante, cabe precisar que en declaraciones realizadas previamente a FM GENTE, Lussich informó que la Intendencia tiene registradas más de 350 situaciones en su carpeta de emergencia habitacional - además de miles de solicitudes generales -, aunque en dicha entrevista el director no especificó que esos casos correspondieran exclusivamente a situaciones de violencia doméstica.



Más allá de ese matiz sobre el registro oficial, la edila insistió en la gravedad de la problemática que enfrentan las víctimas: “No son cifras de un expediente, son más de 300 mujeres que se animaron a denunciar y a pedir ayuda, pero que siguen atrapadas, obligadas a convivir bajo el mismo techo con un agresor porque no tienen adónde ir con sus hijos”.



Finalmente, de cara al 25N, la curul reclamó voluntad política y recursos inmediatos para los equipos que sostienen la atención diaria en el departamento.



“La violencia no espera los tiempos de la burocracia ni la falta de voluntad política. Sin trabajo y sin techo, salir del infierno de la violencia doméstica se vuelve casi imposible”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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