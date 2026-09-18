Investigan la muerte de un hombre de 78 años hallado con quemaduras dentro de una vivienda en La Capuera

Según informó la policía, el procedimiento comenzó durante la tarde, cuando el servicio de emergencias 9-1-1 recibió una comunicación alertando sobre la presencia de una persona caída dentro de una finca de La Capuera.



Personal policial del Destacamento Sauce Portezuelo concurrió inmediatamente al lugar y se entrevistó con una mujer de 44 años.



La mujer explicó a los efectivos que había concurrido hasta la vivienda de su padre y que, al llegar, lo encontró caído en el interior del inmueble. Posteriormente autorizó el ingreso de los policías a la propiedad.



Una vez dentro de la vivienda, los funcionarios constataron que se trataba de un hombre de 78 años que ya se encontraba sin vida.



Durante la primera inspección se observaron lesiones compatibles con quemaduras en las zonas de la espalda y la cabeza.



Además, cerca del lugar donde se encontraba el cuerpo fue localizada una garrafa de tres kilogramos, elemento que quedó comprendido dentro del trabajo que realizan los investigadores para reconstruir lo sucedido.



Por el momento, las autoridades no establecieron públicamente qué originó las quemaduras ni la causa de la muerte, por lo que se procura determinar si existió un accidente u otra circunstancia.



Debido a las características del hallazgo, se desplegó un importante operativo en la vivienda y sus alrededores. Hasta el lugar concurrieron autoridades de la Fiscalía de 1er Turno, junto con personal policial especializado.



También intervino Hechos Complejos, a cargo del comisario Clavijo, además de funcionarios de Policía Científica, encargados del relevamiento técnico de la escena.



Un médico forense trabajó en el lugar, mientras que una unidad de asistencia médica realizó la constatación formal del fallecimiento.



La investigación permanece abierta y serán las pericias realizadas en la escena, junto con los estudios forenses, las que permitan avanzar sobre la causa de la muerte y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda de La Capuera.

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