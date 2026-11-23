A partir de las 12:00 de este lunes 23 de noviembre quedará prohibido estacionar vehículos a lo largo de la calle El Mesana (24), en Punta del Este.



La medida fue dispuesta por la Intendencia de Maldonado como parte de los trabajos previos a la modificación del sentido de circulación de esa vía, que comenzará a regir a las 00:00 del martes 24.



Desde entonces, El Mesana tendrá sentido único de sur a norte, entre la calle Obenque (15) y los accesos frente al Parador de Los Dedos.



La IDM informó que inspectores del Departamento de Movilidad fiscalizarán el cumplimiento de la restricción durante la jornada de este lunes.



La modificación forma parte de una reorganización más amplia del tránsito en la Península, que también comprende cambios de sentido en otras calles, nuevos semáforos y modificaciones en los recorridos del transporte colectivo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE