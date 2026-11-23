El PIT-CNT perdió este domingo 22 de noviembre la representación de los trabajadores activos en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), un cargo que mantenía desde 1992. Tras conocerse los resultados, la central sindical difundió un comunicado en el que reconoció la derrota y cuestionó el contexto en el que se desarrolló la campaña electoral.



Según los datos del escrutinio primario de la Corte Electoral, la lista 15, encabezada por Lorena Roqueta y perteneciente al movimiento "Hay otro camino", obtuvo 454.917 votos, mientras que la lista 11, liderada por Carlos Clavijo y respaldada por el PIT-CNT, alcanzó 372.936. La diferencia fue de 81.981 sufragios.



En su declaración, el Secretariado Ejecutivo de la central expresó que reconoce y respeta el resultado electoral y anunció que en los próximos días realizará un análisis interno para evaluar lo ocurrido.



Sin embargo, sostuvo que la derrota no puede analizarse sin considerar lo que definió como una "persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical", que atribuyó a operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político.



También denunció la utilización de recursos económicos en operaciones de desinformación mediante perfiles falsos, cuentas automatizadas y noticias falsas, prácticas que, según afirmó, afectan la representación social y debilitan las bases de la democracia.



El PIT-CNT advirtió además que seguirá de cerca el desempeño de la nueva representación de los trabajadores en el directorio del BPS, para evitar que el cargo sea utilizado en beneficio de intereses ajenos a los asalariados.



Por otra parte, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la seguridad social, así como su postura favorable a revisar el financiamiento del sistema previsional y los costos asociados a las AFAP.



Finalmente, reconoció el trabajo de quienes participaron en la campaña de la lista 11 en todo el país y ratificó que continuará defendiendo sus reivindicaciones.



"Sea cual sea el resultado, la lucha continúa", concluyó la central sindical.





Foto: PITCNT.UY

Firma editorial: Redacción FM GENTE