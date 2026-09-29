Maldonado se prepara para un fin de semana a toda velocidad con motocross y automovilismo

El deporte motor tendrá un fin de semana especial en Maldonado. El sábado 3 y domingo 4 de octubre, el Polideportivo Motor Maldonado recibirá una nueva fecha del Campeonato Nacional de Motocross y una jornada del Club Uruguayo de Pilotos de Autocross (CUPA).



Las dos competencias se desarrollarán de forma simultánea, pero en pistas independientes dentro del mismo predio. El motocross tendrá su actividad en la pista de MX, mientras que el automovilismo de tierra se disputará en el circuito destinado a esa disciplina.



En automovilismo participarán las categorías Turismo, Fórmula A, Plataformas, Carcross y Karting en Tierra. A esto se sumará toda la actividad correspondiente al Campeonato Nacional de Motocross, con pilotos de distintos puntos del país.



Las pistas ya fueron preparadas para recibir a los competidores y al público.



Una de las particularidades del evento será que habrá una única entrada general de $300, válida para acceder tanto al motocross como a las competencias de automovilismo.



El Polideportivo Motor Maldonado está ubicado en el kilómetro 11 de la Ruta 39, a la altura de Canteras de Marelli.

Volver atrás