El campeonato se disputó durante el fin de semana en Pan de Azúcar, con la participación de seis selecciones que buscaron quedarse con el título nacional.



Maldonado comenzó su participación el viernes 20 de noviembre con una derrota frente a Pando por 8 a 2. Posteriormente, el domingo 22, volvió a caer, esta vez ante Florida por 9 a 6, y cerró su participación sin sumar puntos.



La 29.ª edición del torneo reunió a Pando, Florida y Maldonado en el Grupo A, mientras que Rocha, Canelones y Soriano integraron el Grupo B.



El formato de competencia estableció que cada selección disputara dos partidos y que únicamente el primero de cada grupo consiguiera la clasificación a la final.



La definición del campeonato se disputará en encuentros de ida y vuelta, previstos para el último fin de semana de noviembre y el primero de diciembre.



Canelones llegó a esta edición como defensor del título, mientras que Pando y Florida son las selecciones con mayor cantidad de campeonatos conquistados en la historia de la competencia.

Firma editorial: Redacción FM GENTE