Maldonado comenzó su participación el viernes 20 de noviembre con una derrota frente a Pando por 8 a 2. Posteriormente, el domingo 22, volvió a caer, esta vez ante Florida por 9 a 6, y cerró su participación sin sumar puntos.
La 29.ª edición del torneo reunió a Pando, Florida y Maldonado en el Grupo A, mientras que Rocha, Canelones y Soriano integraron el Grupo B.
El formato de competencia estableció que cada selección disputara dos partidos y que únicamente el primero de cada grupo consiguiera la clasificación a la final.
La definición del campeonato se disputará en encuentros de ida y vuelta, previstos para el último fin de semana de noviembre y el primero de diciembre.
Canelones llegó a esta edición como defensor del título, mientras que Pando y Florida son las selecciones con mayor cantidad de campeonatos conquistados en la historia de la competencia.