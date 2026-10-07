Punta del Este será sede de un encuentro sobre desarrollo urbano, construcción e inversiones

Durante tres días, Punta del Este será el punto de encuentro de especialistas, desarrolladores, inversores, empresas, profesionales e instituciones que buscan entender, anticipar y capitalizar la nueva dinámica de la región.



El evento, denominado Habitar, se desarrollará los días 8, 9 y 10 de octubre en el Centro de Convenciones, desde las 10:30 el primer día y a partir de las 11:00 los días siguientes.



Entre los principales temas que se abordarán se encuentran el papel del turismo en la llegada de inversiones, la obra privada, la planificación urbana, la movilidad, la sostenibilidad y las perspectivas de desarrollo para Punta del Este.



La agenda también incluye una mirada regional, con la participación Enrique Iglesias, expresidente del Banco Central de Uruguay, y Sergio Abreu, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), además de un reconocimiento a ambos por los 40 años de la Ronda Uruguay del GATT.



Otro de los espacios estará dedicado específicamente al presente y futuro del desarrollo de Punta del Este, mientras que también se analizará la relación entre calidad de vida, salud, entretenimiento y deporte en el crecimiento de las ciudades.



El evento, denominado Habitar, contará además con una exposición comercial, conferencias y espacios de networking destinados a generar intercambio entre empresas, profesionales y actores vinculados al desarrollo urbano y la inversión.



El acceso general será gratuito, aunque requerirá registro previo, e incluirá la posibilidad de recorrer la exposición y conocer los distintos proyectos y propuestas que formarán parte del encuentro.

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