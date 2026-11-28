Cuando una persona compra en un comercio y recibe una bolsa con el nombre o la publicidad del negocio, no debería tener que pagar por ella. Esa es la idea central de un proyecto de ley presentado por los diputados de Cabildo Abierto Silvana Pérez y Álvaro Perrone.



La propuesta establece que los locales comerciales deberán hacerse cargo del costo de las bolsas que utilicen para promocionar sus marcas. Esto incluye aquellas que tengan logotipos, frases publicitarias, páginas web, códigos QR o cualquier otro dato que permita identificar o difundir un negocio.



La iniciativa no plantea eliminar el cobro de todas las bolsas. Aquellas que no tengan ningún elemento publicitario podrán seguir teniendo un costo para el consumidor.



Los legisladores entienden que no corresponde que una persona pague por una bolsa que, además de cumplir la función de transportar sus compras, sirve como herramienta de promoción para el comercio.



El proyecto modifica la normativa vigente sobre el uso de bolsas plásticas y ahora deberá pasar por la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes para su análisis.

Firma editorial: Redacción FM GENTE