Un hombre de 45 años fue condenado a nueve meses de prisión luego de ser vinculado a tres hurtos cometidos en San Carlos. Se trata de Víctor Raúl Figuerón González, quien posee antecedentes penales.



Su detención ocurrió el 25 de noviembre, sobre las 20:30 horas, luego de que la Policía recibiera un llamado al 9-1-1 por un robo en un comercio ubicado en la calle 25 de Agosto. Un individuo había tomado mercadería y se estaba retirando del local.



Los efectivos concurrieron al lugar y lograron detener al sospechoso cuando se alejaba de la zona.



Posteriormente, la investigación permitió vincularlo con otros dos hurtos de similares características, ocurridos el 18 de septiembre y el 21 de noviembre.



Tras comparecer ante la Fiscalía y la Justicia, fue condenado como responsable de tres delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa. Deberá cumplir nueve meses de prisión.

Firma editorial: Redacción FM GENTE