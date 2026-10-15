Maru Botana en el Food & Wine donde Punta del Este recibirá a reconocidos chefs internacionales

El evento, que cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, reunirá a destacados cocineros de la región, productores y bodegas internacionales.
Una de las principales atracciones será la participación de la reconocida pastelera argentina Maru Botana, quien realizará una demostración en vivo de su tradicional rogel.
También llegarán desde Buenos Aires Juan Gaffuri, chef ejecutivo para América Latina de Four Seasons Hotels and Resorts; Nicolás Díaz Rosaenz, de Elena Restaurante; y Félix Babini, vinculado a Casa Cavia y Mad Pasta House.
Brasil tendrá una presencia especial a través de una delegación de Río de Janeiro, encabezada por su secretaria de Turismo. Las chefs Katia Barbosa, Jéssica Trindade y Monique Gabiatti presentarán propuestas representativas de la gastronomía carioca.
Por Uruguay participarán profesionales de distintos establecimientos de Montevideo, Punta del Este y José Ignacio.
Entre ellos estarán Marco Díaz Brady, Facundo Lodeiro, Jonathan Amarilla, Majo Cuello, Fabrizio Sergio, Ita Pereyra Goday, Leonardo Etxea, Pilar Ilarraga, Astrid Acuña, Matías Sanjurjo y Mauricio Eraso.
La propuesta también incluirá degustaciones de vinos nacionales e internacionales, con etiquetas provenientes de Argentina, Chile, España y Francia.
Además, la organización dispondrá de un sector VIP para un máximo de 200 asistentes. Allí se ofrecerán preparaciones de Black River Caviar, handrolls elaborados en el momento por Norimoto y una experiencia de asado de alta gama a cargo de Santiago Inzaurralde.
La oferta se complementará con vinos y espumosos de bodegas seleccionadas.
A lo largo de sus diez ediciones, el festival ha convocado a más de 10.000 personas y ha contado con la participación de más de 70 chefs y 50 bodegas, consolidándose como un espacio de intercambio gastronómico entre distintos países.
Las entradas se encuentran a la venta en RedTickets. Los clientes de Itaú Personal Bank accederán a un descuento del 25%, mientras que las restantes tarjetas Itaú tendrán una bonificación del 15%.