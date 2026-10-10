Laura Raffo disertó en Punta del Este donde advirtió sobre los desafíos de la IA; también destacó que “Antel tiene una ventaja porque llega donde otros no llegan..."

Se desarrolla en el Centro de Convenciones el segundo día de Habitar - un evento de tres jornadas impulsado por el exdirector de Turismo de Maldonado Martín Laventure – que reúne conferencias y foros especializados sobre desarrollo urbano e inversión en la región.



Uno de los conversatorios de esta segunda jornada, “Pensar las ciudades, infraestructura, movilidad y oportunidades”, tuvo como panelista a la presidenta del Centro de Estudios Metropolitano (Cemet) Laura Raffo.



La economista y directora de Antel en representación de la oposición explicó que Cemet “es un centro de estudios que trata de trabajar el desarrollo de las ciudades y los municipios en el Uruguay”.



En diálogo con FM GENTE destacó estas instancias para valorar la importancia de las políticas públicas. “Más allá de que la inversión privada, como ha pasado acá en Maldonado, pueda potenciar el desarrollo y el crecimiento de las distintas localidades del Uruguay, siempre está bueno tener una visión de cómo hay infraestructura pública y servicios que tienen que llegar a los lugares antes de que llegue la inversión privada”, señaló.



LA BRECHA DE LA IA



Consultada al respecto, la directora de Antel se refirió al organismo y aseguró que “está recibiendo mucha competencia tanto desde el punto de la telefonía móvil como de llevar el internet al hogar a través de la fibra óptica”.



“Hay muchos movimientos en el mundo, por ejemplo ayer se conoció que Starlink que hasta ahora daba telefonía satelital, también va a empezar a participar del mercado de las telecomunicaciones. Tenés que tener a la empresa enfocada en brindar el mejor servicio posible a los uruguayos y en llegar de manera excelente”, analizó.



“Antel tiene una ventaja porque llega donde otros no llegan, a aquellas localidades donde no están los demás”, señaló, y sostuvo que “la conectividad en Uruguay es de las mejores de la región y del mundo”.



Raffo también se refirió al desafío que tiene el país de reducir la brecha respecto al acceso a la inteligencia artificial (IA). “Es muy importante garantizar que la IA llegue a todas partes y para eso se necesitan grandes velocidades de procesamiento y una política nacional en materia de inteligencia artificial”.



“La reflexión que hay que dejar es que supimos cerrar la brecha de conectividad en el Uruguay, sabremos cerrar esta brecha de la IA, porque hoy la IA no llega por igual a todo el mundo, llega más a los jóvenes y llega más a las personas con mayor nivel educativo, entonces habría que trabajar para cerrar esa brecha”, concluyó.

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