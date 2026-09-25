Se viene la Fiesta Nacional del Chorizo con la actuación de Karina “La Princesita”

La Fiesta Nacional del Chorizo tendrá lugar este sábado 26 y domingo 27 de setiembre con entrada libre y gratuita.



La propuesta gastronómica y comercial es uno de los grandes atractivos del evento que contará con la participación de 23 marcas exhibiendo sus productos. El otro punto fuerte es la grilla musical que coronará su primera jornada con el show de la cantante argentina Karina “La Princesita”.



En paralelo a las propuestas musicales, las familias podrán disfrutar de una gran variedad de actividades y juegos gratuitos. Tras el éxito de la edición anterior - donde destacaron las carreras de embolsados, las búsquedas del tesoro y los espacios intergeneracionales de juego y maquillaje entre abuelos y nietos -, este año se promete mantener la diversión para todas las edades.



Sábado 26:



• Nacho Rocha y La Mística del Plata

• Ballet Folclórico “Sembrando Tradición”

• Rihanna Echeverría

• Cruza Caminos

• Carlos Alberto Rodríguez

• Braulio Assanelli

• Marito Silva Jr.

• Karina “la princesita”



Domingo 27:



• Los Azuqueños

• Agustín Cima

• Agustina Mas

• Carlos Benavides

• Ballet Folclórico “Añoranzas”

• Ricardo “Canario” Martínez

• La Misma Alienación

• Los Sabrosos





Foto: edición anterior de Fiesta Nacional del Chorizo / IDM

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