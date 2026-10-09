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Running 6k Mujeres La Barra
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19:00

Montoya Woman 6K se correrá este domingo en La Barra con una propuesta deportiva y recreativa

El próximo domingo 11 de octubre, a partir de las 10:00 horas, se desarrollará en La Barra una nueva edición de la Montoya Woman 6K UN POCO MÁS, una propuesta deportiva y recreativa que reunirá a mujeres para disfrutar de una jornada que combinará running, motivación y actividades culturales.

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La largada de la carrera de 6 kilómetros será desde el Shopping Oh! La Barra, mientras que la llegada estará ubicada en el Parque El Placer, donde se desarrollarán las actividades previstas para el cierre del evento.

La propuesta busca integrar el deporte con un entorno natural y contará además con charlas de motivación y una instancia cultural para las participantes una vez finalizado el recorrido.

La organización informó que el evento dispone de acceso inclusivo y participación sin costo para personas con discapacidad.

Quienes deseen participar bajo esta modalidad deberán gestionar previamente su acreditación a través del correo electrónico [email protected].

La edad mínima para participar es de 16 años. Las entradas y localidades generales continúan disponibles a través de la plataforma digital RedTickets.

La actividad se presenta como una nueva instancia para promover la práctica deportiva, la participación femenina y el disfrute de los espacios naturales de La Barra.
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