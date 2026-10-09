Montoya Woman 6K se correrá este domingo en La Barra con una propuesta deportiva y recreativa

La propuesta busca integrar el deporte con un entorno natural y contará además con charlas de motivación y una instancia cultural para las participantes una vez finalizado el recorrido.
La organización informó que el evento dispone de acceso inclusivo y participación sin costo para personas con discapacidad.
Quienes deseen participar bajo esta modalidad deberán gestionar previamente su acreditación a través del correo electrónico [email protected].
La edad mínima para participar es de 16 años. Las entradas y localidades generales continúan disponibles a través de la plataforma digital RedTickets.
La actividad se presenta como una nueva instancia para promover la práctica deportiva, la participación femenina y el disfrute de los espacios naturales de La Barra.