Municipio de Garzón-José Ignacio reconoció a bomberos nacionales y voluntarios en su día

El Municipio de Garzón-José Ignacio, a través de su alcalde y representantes del Concejo Municipal en su local, realizó un reconocimiento a los bomberos nacionales y voluntarios de José Ignacio, con motivo de la celebración de su día.



La iniciativa estuvo dirigida a destacar la labor que desempeñan los efectivos y voluntarios en la atención de incendios, rescates y otras situaciones de emergencia, según la comunicación.



En Uruguay, el Día Nacional del Bombero se celebra cada 27 de octubre, fecha establecida mediante la Ley N.º 20.194, aprobada el 24 de agosto de 2023.



La conmemoración coincide con el aniversario de la creación de la Dirección Nacional de Bomberos, institución que comenzó su actividad en 1887 y que este año cumple 139 años de servicio.



A nivel nacional, la jornada incluyó un acto oficial en el Palacio Legislativo y coincide con el 20.º aniversario de la Organización de Bomberos Americanos.









(Foto: Enviada a FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE