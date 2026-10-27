Falleció Marino Calabuig, histórico dirigente de Artigas Juniors y recordado diariero de Punta del Este

El fallecimiento de Marino Calabuig genera profundo pesar entre quienes lo conocimos, especialmente en el ámbito deportivo de Maldonado y entre los vecinos de Punta del Este, donde durante décadas fue una figura familiar y muy apreciada.



Calabuig estuvo estrechamente vinculado al Club Artigas Juniors, institución de la que fue fundador y a la que dedicó años de trabajo y compromiso. Su trayectoria lo llevó a ocupar la presidencia del club durante varios períodos, manteniendo siempre una participación activa en su crecimiento y desarrollo.



Su nombre quedó definitivamente ligado a la historia de Artigas Juniors, al punto que el escenario deportivo de la institución fue denominado Parque Marino Calabuig, como reconocimiento a su aporte y dedicación.



El estadio está ubicado entre las calles Dr. José P. Cardoso y la avenida Luis Alberto de Herrera.



UN QUERIDO DIARIERO



Más allá de su extensa trayectoria como dirigente deportivo, Marino Calabuig fue también un personaje muy conocido de la vida cotidiana de Punta del Este.



Durante muchos años trabajó como vendedor de diarios y revistas, un oficio que ejerció desde su tradicional puesto ubicado sobre la avenida Gorlero, frente a la Plaza Artesanal.



Allí, en uno de los puntos más transitados de la península, fue testigo del crecimiento y las transformaciones del balneario, manteniendo el contacto diario con vecinos, trabajadores y visitantes.



Su presencia se convirtió en parte del paisaje habitual de Gorlero, donde era reconocido por quienes frecuentaban la zona.



Marino Calabuig dejó una huella que trasciende su actividad comercial y su labor como dirigente. Fue un hombre profundamente identificado con su barrio y con su querido club Artigas Juniors, institución por la que trabajó durante gran parte de su vida.



Sus familiares comunicaron su deceso a FM GENTE y señalaron que su velatorio será este miércoles de 10 a 15 horas en la empresa Abatte en la calle Florida. (AC)









Foto: IMM (la misma corresponde a la firma del comodato que otorgó la comuna al club Artigas Juniors de su campo de juego, hecho ocurrido el pasado 14 de octubre en su sede social con la presencia del intendente Miguel Abella y su esposa, donde Marino Calabuig aparece de campera amarilla)

Firma editorial: Redacción FM GENTE