Murió el exboxeador argentino Jorge “Locomotora” Castro: “Dijo me duele el pecho y se cayó”: el relato de un testigo

Castro se convirtió en uno de los personajes más populares del deporte de su país, no solamente por sus triunfos sobre el cuadrilátero, sino también por su personalidad, su estilo frontal y una extraordinaria capacidad para resistir los golpes de sus adversarios.



Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, desarrolló una extensa carrera profesional que lo llevó a conquistar el título mundial de los medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 1994, cuando derrotó al estadounidense Reggie Johnson.



Su nombre quedó definitivamente incorporado a la historia del boxeo el 10 de diciembre de 1994, cuando protagonizó una pelea memorable frente al estadounidense John David Jackson, en Monterrey, México.



Aquella noche, Castro estaba siendo ampliamente superado y parecía encaminado a una derrota por nocaut. Sin embargo, en el noveno asalto consiguió conectar una combinación de golpes que terminó derribando a su rival y le permitió conservar la corona mundial.



El combate pasó a la historia como una de las remontadas más espectaculares del boxeo y fue distinguido por la revista especializada The Ring como la pelea del año.



A lo largo de su trayectoria profesional, el “Roña” disputó 144 combates, con un registro de 130 victorias, 11 derrotas y tres empates. Su carrera se extendió durante más de dos décadas, enfrentando a destacados exponentes internacionales, entre ellos Roy Jones Jr.



Más allá de sus títulos, Castro fue un personaje de enorme repercusión mediática. Sus declaraciones, su particular sentido del humor y una vida personal marcada por episodios controvertidos lo mantuvieron frecuentemente en la atención pública.



Su historia estuvo atravesada por momentos de gloria deportiva, dificultades personales y problemas de salud, pero su figura permaneció vinculada a una época en la que el boxeo argentino convocaba multitudes.



La persona, identificada como Marcos Tolosa, dio su relato en el programa Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Simplemente se descompuso. Me dice me duele el pecho y cayó”, narró esta persona. “Estaba vivo, estaba lo más bien. Lo que pasa es que no hay ninguna ambulancia acá. Lo dejaron morir. Estuvo 15 minutos ahí. No estuvo más. Hasta que vino la ambulancia 15 minutos. Pero él estaba vivo. Terrible, terrible”, agregó. Según reportó Mercedes Ninci, este hombre se encontraba en las máquinas jugando al lado de Castro.



Con su fallecimiento, el deporte argentino pierde a uno de sus campeones mundiales más carismáticos, protagonista de una carrera que dejó una huella imborrable en la historia del pugilismo sudamericano.

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