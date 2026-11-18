La iniciativa, que lleva adelante el Departamento de Deportes de la Intendencia de Maldonado, se desarrolló durante seis meses, con actividades tres veces por semana y visitas a centros educativos de distintas localidades del departamento.



Carlos “Caco” Ramírez, encargado del área de Ciclismo, explicó que el programa busca brindar a los niños herramientas para desenvolverse de forma segura en la vía pública, tanto como peatones como usuarios de bicicletas y otros vehículos.



Además de enseñar a andar en bicicleta y mejorar las habilidades de quienes ya saben hacerlo, se trabaja sobre las normas de tránsito, el dominio del vehículo y las conductas que deben corregirse para circular de manera responsable.



Ramírez destacó la respuesta de los escolares y señaló que las inquietudes de los niños van desde aprender a andar en bicicleta hasta mejorar sus destrezas. También contó que durante las actividades aparecen situaciones cotidianas en las que los propios niños reconocen conductas incorrectas de familiares y conocidos en el tránsito.



La jornada de cierre incluyó actividades recreativas, carreras de velocidad, propuestas vinculadas a la alimentación saludable y espacios de intercambio entre escolares de diferentes localidades, con el objetivo de que compartieran una mañana de integración.



Por su parte, el director general del Departamento de Deportes, Fernando Alvez, destacó el alcance de la propuesta, especialmente por su llegada a las escuelas rurales.



Señaló que el programa implica un trabajo coordinado de distintos funcionarios de la Intendencia, desde el traslado de las bicicletas hasta la enseñanza del ciclismo y las instancias de educación vial que desarrolla el área de Movilidad.



Alvez consideró que fomentar la actividad física desde la infancia contribuye a generar buenos hábitos, mejorar la calidad de vida y reducir el tiempo de ocio.



Marita Sánchez de Abella, madrina del programa, también resaltó la importancia de acercar el ciclismo a los niños desde edades tempranas. Recordó que la iniciativa se desarrolla desde hace nueve años y valoró que los participantes puedan aprender sobre el funcionamiento de las bicicletas, recorrer circuitos y generar vínculos con escolares de otros centros educativos.



Además del aprendizaje deportivo y la educación vial, destacó los beneficios para la salud y la posibilidad de incorporar hábitos saludables desde la niñez.

Firma editorial: Redacción FM GENTE