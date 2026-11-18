El dirigente colorado Germán Cardoso dio a conocer noticias alentadoras sobre la evolución de la salud de Jorge Schusman, quien atraviesa un tratamiento contra el cáncer y recientemente viajó a San Pablo, Brasil, para someterse a una serie de estudios médicos especializados.



Cardoso, quien mantiene una amistad personal con Schusman desde hace tres décadas, explicó que el viaje se concretó luego de numerosas insistencias de sus familiares y amigos más cercanos, quienes finalmente lograron convencerlo de realizar una evaluación médica más exhaustiva.



Los resultados, según la información transmitida por Cardoso, fueron muy positivos y permitieron confirmar avances importantes en la respuesta a los tratamientos que viene recibiendo.



Uno de los datos más alentadores de los estudios realizados en Brasil fue la confirmación de que no aparecieron nuevas metástasis.



Además, las lesiones localizadas en el pulmón y el mediastino, región del tórax situada entre ambos pulmones, experimentaron una reducción de tamaño del 30%.



Este resultado representa una evolución favorable en el tratamiento de la enfermedad.



LA LESIÓN CEREBRAL NO PRESENTA CRECIMIENTO TUMORAL



Otro de los aspectos fundamentales de la evaluación médica estuvo relacionado con la metástasis cerebral que había sido tratada anteriormente.



Los estudios habían mostrado un aumento de tamaño en la zona afectada, situación que generaba preocupación por la posibilidad de una progresión de la enfermedad.



Sin embargo, mediante una nueva técnica de resonancia magnética, que requirió aproximadamente dos horas de estudio, los especialistas pudieron determinar que ese aumento correspondía a una necrosis derivada de la radioterapia y no a un crecimiento del cáncer.



De todas formas, los médicos señalaron la necesidad de mantener controles periódicos para verificar que la necrosis no continúe aumentando de tamaño.



La confirmación de que no existe progresión tumoral en esa zona fue recibida con especial satisfacción por Schusman, su familia y sus amigos.



DESTACAN LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS EN SANATORIO CANTEGRIL



Otro aspecto relevante de la evaluación realizada en San Pablo fue la valoración de los tratamientos médicos que Schusman recibió en Uruguay. Según informó Cardoso, los especialistas concluyeron que tanto la intervención quirúrgica cerebral como los posteriores tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia realizados en el Sanatorio Cantegril fueron los adecuados.



Esta valoración confirmó, de acuerdo con lo transmitido por el dirigente colorado, que las decisiones médicas adoptadas durante el proceso de atención contribuyeron a los avances favorables registrados en la evolución de la enfermedad.



La insistencia de familiares y amigos permitió concretar el viaje



Cardoso relató que la decisión de viajar a Brasil no fue inmediata.



Fueron necesarias reiteradas conversaciones e insistencias de la familia de Schusman y de su círculo más cercano de amigos para que finalmente aceptara trasladarse a San Pablo y someterse a los estudios. El resultado terminó siendo motivo de satisfacción y tranquilidad para quienes vienen acompañándolo durante este difícil proceso.



El dirigente colorado, que mantiene una estrecha amistad con Schusman desde hace 30 años, fue quien transmitió personalmente la información sobre los resultados de los estudios y las conclusiones médicas.



Un panorama alentador que requiere continuar con los controles



Si bien la enfermedad exige mantener los tratamientos y controles médicos correspondientes, los resultados conocidos representan noticias alentadoras.



La ausencia de nuevas metástasis, la reducción del 30% de las lesiones pulmonares y mediastínicas y la confirmación de que el aumento de tamaño en la zona cerebral responde a una necrosis por radioterapia y no a una progresión tumoral constituyen los principales aspectos positivos de la evaluación.



Germán Cardoso resumió el resultado de los estudios con una expresión que refleja el alivio de familiares y amigos: «En términos generales son muy buenas noticias».



La evolución de Jorge Schusman continuará bajo seguimiento médico, especialmente para controlar la necrosis cerebral, mientras los resultados obtenidos en San Pablo aportan señales favorables sobre la respuesta a los tratamientos realizados hasta el momento.

Firma editorial: Redacción FM GENTE