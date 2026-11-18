Un hombre identificado como Juan José Márquez Lucero, de 33 años, fue condenado tras haberle robado sus pertenencias a un transeúnte.



El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada en Av. Alvariza de la ciudad de San Carlos. La víctima llamó al 9-1-1 y denunció que mientras caminaba fue abordado por dos sujetos que, mediante amenazas verbales, le sustrajeron su teléfono celular y la suma de $2.000.



Efectivos de URPM acudieron al sitio y paralelamente personal del PADO desplegó un intenso patrullaje por la zona. Durante la recorrida, los agentes lograron interceptar a tres individuos en las inmediaciones.



Al realizarles el registro correspondiente, constataron que uno de ellos - Márquez Lucero - llevaba consigo el celular y el dinero denunciados minutos antes. Ante esto fue detenido y trasladado a una dependencia policial. Finalmente fue condenado a 14 meses de prisión.

Firma editorial: Redacción FM GENTE