Una nueva edición de Entre Fuegos en Piriápolis tendrá lugar este fin de semana

Esta sexta edición tendrá tres propuestas: pesca local, cordero y opción vegetariana. El plato de pesca tendrá como protagonista una txistorra elaborada con pesca local, servida en pan de Viena y acompañada de cebolla encurtida, queso cremoso, ketchup y boniato pay.
La otra propuesta consistirá en cordero braseado en vino tinto, acompañado de puré rústico de papas, demi-glace y focaccia. En tanto, la alternativa vegetariana será fideuá de vegetales.
El encuentro Entre Fuegos propone ir más allá de una degustación. La jornada también contará con música en vivo y diferentes espacios para disfrutar de la propuesta gastronómica y del encuentro frente al mar.
El ticket gastronómico tiene un valor de $790 y se encuentran disponibles a través de RedTickets -incluye la propuesta gastronómica, más copa de vidrio y bebida-.