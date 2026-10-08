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Piriapolis, entre fuegos, gastronomía,
Cultura y Entretenimiento
17:00

Una nueva edición de Entre Fuegos en Piriápolis tendrá lugar este fin de semana

El encuentro reúne gastronomía local, música y una noche frente al mar.

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Entre Fuegos, una propuesta de la Cámara Gastronómica de Piriápolis, tendrá lugar este sábado 10 de octubre a partir de las 18:30 horas en playa La Rinconada.

Esta sexta edición tendrá tres propuestas: pesca local, cordero y opción vegetariana. El plato de pesca tendrá como protagonista una txistorra elaborada con pesca local, servida en pan de Viena y acompañada de cebolla encurtida, queso cremoso, ketchup y boniato pay.

La otra propuesta consistirá en cordero braseado en vino tinto, acompañado de puré rústico de papas, demi-glace y focaccia. En tanto, la alternativa vegetariana será fideuá de vegetales.

El encuentro Entre Fuegos propone ir más allá de una degustación. La jornada también contará con música en vivo y diferentes espacios para disfrutar de la propuesta gastronómica y del encuentro frente al mar.

El ticket gastronómico tiene un valor de $790 y se encuentran disponibles a través de RedTickets -incluye la propuesta gastronómica, más copa de vidrio y bebida-.
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