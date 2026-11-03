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Operativo de Narcóticos en barrio Rivera: allanaron una vivienda y hay una persona detenida

Fuentes policiales confirmaron a FM GENTE que una persona quedó a disposición de la Justicia.

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Personal de Narcóticos realizó un allanamiento este martes, sobre las 17:00 horas, en la zona de las calles Monterroso y Ventura Alegre, en barrio Rivera.

Según informaron fuentes policiales a FM GENTE, el procedimiento terminó con una persona detenida.

(Ampliaremos)
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