Operativo de Narcóticos en barrio Rivera: allanaron una vivienda y hay una persona detenida

Según informaron fuentes policiales a FM GENTE, el procedimiento terminó con una persona detenida.
(Ampliaremos)
La policía incautó armas de fuego, municiones y otros elementos. El implicado irá más de dos años a la cárcel.
Tras una denuncia anónima, investigadores supieron que en una casa de Pueblo Obrero se almacenaban artículos robados.
Piden a las autoridades que “tomen cartas en el asunto” respecto a la compra de cobre.
Vecinos de ese barrio de Maldonado denuncian que personas en situación de calle “ocupan” espacios públicos las 24 horas del día generando situaciones insostenib...