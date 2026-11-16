Obras de OSE afectarán el suministro de agua potable en diferentes zonas de Maldonado

La Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE anunció que mañana martes 17 llevará adelante tareas programadas de mejoras y empalmes en la red de distribución. Como consecuencia de estas intervenciones, el normal abastecimiento de agua potable podrá verse afectado de manera transitoria durante la mañana.



El cronograma detallado de los cortes previstos es el siguiente:



• Punta del Este (Jardines de Córdoba): la interrupción se extenderá desde las 08:30 hasta las 12:30 horas.



• Piriápolis (Playa Verde al norte, detrás de la ex Pesquera): el servicio estará afectado entre las 08:00 y las 12:30 horas.



• Balneario Solís (zona norte): el corte regirá desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.



Desde el organismo advirtieron que, una vez restablecido el suministro, podrían presentarse episodios puntuales de turbiedad en el agua como efecto natural de las maniobras realizadas en las tuberías.



Asimismo, OSE recordó que, en caso de registrarse cualquier otro inconveniente técnico tras la normalización del servicio, los usuarios deben solicitar asistencia comunicándose con el Centro de Atención Telefónica a través del 0800 1871 o marcando el *1871 desde teléfonos móviles.



Finalmente, la institución aclaró que las tareas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso en caso de registrarse condiciones climáticas adversas. Para consultar otras novedades sobre el servicio, los vecinos pueden ingresar al portal oficial de interrupciones programadas de OSE.

Firma editorial: Redacción FM GENTE