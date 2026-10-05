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obrero cayó, altura de seis metros, fuera de peligro, fasano
Policiales y Judiciales
12:54

Un obrero cayó de una altura de seis metros y se encuentra fuera de peligro

El accidente laboral ocurrió la mañana de este lunes 5.

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Un trabajador de la construcción cayó desde una altura aproximada de seis metros mientras desempeñaba sus tareas en la obra del Hotel Fasano, en la Parada 4 de Playa Mansa.

El operario pertenece a una empresa tercerizada dedicada al montaje que presta servicios en el lugar. A pesar de la impactante distancia de la caída, el hombre se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes del sindicato de la construcción a FM GENTE.
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