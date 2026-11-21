La DGI recomienda revisar quién envía el mensaje, no abrir enlaces sospechosos ni compartir información confidencial.
Además, exhortó a quienes reciban estos correos a realizar la denuncia policial correspondiente.
La campaña se extiende hasta el 31 de agosto.
El Ejecutivo le comunicó a la Cámara de Senadores la designación el pasado 3 de noviembre.
Detectaron cuatro billetes falsos de mil pesos en un comercio de Maldonado, los cuales todos tenían la misma numeración: 07671363.
La víctima sufrió el vaciamiento de sus cuentas y la solicitud de un préstamo no autorizado tras acceder a un enlace vía WhatsApp.