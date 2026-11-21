Según informó el organismo, los correos anuncian supuestos reintegros de impuestos e invitan a ingresar a un enlace para consultar cómo cobrar el dinero. Sin embargo, se trata de una estafa.



La DGI recomienda revisar quién envía el mensaje, no abrir enlaces sospechosos ni compartir información confidencial.



Además, exhortó a quienes reciban estos correos a realizar la denuncia policial correspondiente.

Firma editorial: Redacción FM GENTE